Ces Français qui ont construit leur petit coin de paradis en République Dominicaine

Ils ont recréé un petit coin de France au bout du monde. À Las Galeras, en République Dominicaine, des Français ont tout quitté pour vivre au bord d'immenses plages quasi désertes, monter leurs commerces et vivre loin des affres d’un quotidien gris et urbain. Ces immigrés ont souvent la belle vie, mais pas toujours.



