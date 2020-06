Ces pays où le Covid-19 continue encore de sévir

Avec plus d'un million de cas de contamination, le Brésil est devenu l'épicentre mondial du Covid-19. Dans ce pays sans stratégie, le virus semble hors de contrôle. D'ailleurs, les tests y sont rares et les habitants ne peuvent compter que sur une assistance médicale. Une situation qui inquiète ses voisins, notamment la Guyane. Par ailleurs, une ville de l'Inde s'est reconfinée vue la circulation exponentielle du virus. L'Allemagne, quant à elle, s'inquiète de l'apparition d'un nouveau cluster.



