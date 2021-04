Ces travailleurs français qui choisissent de s'exiler sur la Riviera Maya du Mexique

La Riviera Maya est l'une des plus belles régions du Mexique. À Tulum, il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. On y retrouve des paysages de carte postale, une eau translucide, un sable blanc et surtout l'impression que le coronavirus n'a jamais existé. Tulum et ses soirées débridées, ses fêtes clandestines et une ambiance hippie chic rappellent les débuts d'Ibiza.