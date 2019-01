VIDÉO - "Ceux qui construisent des murs sont dans la crainte" : le tacle du pape François à Donald Trump

Au cours de ses deux premières journées aux JMJ, le pape a évoqué d'autres thèmes hautement politiques, notamment en appelant à éviter d'infliger d'"autres souffrances" aux Vénézuéliens, dans un contexte de fortes tensions à Caracas. Il a également jugé qu'en plus des crises politiques, comme au Venezuela et au Nicaragua, les pénuries alimentaires, et d'autres "fléaux" comme les féminicides poussent aussi des milliers de personnes à fuir leur pays. "Violence domestique, féminicides - quel fléau vit notre continent à ce sujet! -, bandes armées et criminelles, trafic de drogue, exploitation sexuelle de mineurs et de non-mineurs", a énuméré le pape argentin devant les évêques d'Amérique centrale réunis autour de lui à Panama.





Le pape François se rend vendredi dans une prison pour mineurs du Panama, lors d'une troisième journée placée sous le signe de la charité. Il prévoit notamment de confesser certains de ces détenus, qui, de leur côté, lui offriront leurs peintures.