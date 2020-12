Covid-19 : pourquoi l’Allemagne se reconfine à l'heure où la France fait l'inverse

Le gouvernement a également décidé d’interdire les réunions de plus de cinq adultes. En cause, la "croissance exponentielle" des contaminations, avec notamment près de 30.000 infections vendredi et la mort de près de 600 personnes chaque jour outre-Rhin.

Bautzen, petite ville de la Saxe comptant 40.000 habitants, est l’une des plus touchées du pays et a vu ses rues envahies par les ambulances, alors que l’unique hôpital de la ville est saturé. Par habitant, il y a deux fois plus de malades que dans le reste de la région et six fois plus qu’en France, au point qu’il est difficile d’y trouver une famille épargnée.