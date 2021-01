Deux villes chinoises placées à l'isolement après l’apparition de nouveaux cas de Covid

À Shijiazhuang, depuis ce week-end, Pékin a suspendu le trafic du métro. La gare centrale est bouclée et les principales autoroutes ont été fermées afin "d'aider à la prévention et au contrôle de l'épidémie", ont indiqué les autorités. Quant aux habitants de Xingtai, qui comptent d'importantes zones rurales, ils ont pour interdiction de quitter leur domicile pendant une semaine. Pour se rendre dans la capitale chinoise, les habitants de Shijiazhuang doivent présenter un résultat de test négatif de moins de trois jours. Tous les établissements scolaires sont également fermés jusqu’à nouvel ordre pour limiter la circulation du virus.

Dans les rues, les déplacements sont contrôlés de manière stricte. "Pour rentrer chez nous, on doit montrer les codes d’accès et la carte sanitaire. Les visiteurs, quant à eux, doivent se faire contrôler leur température en plus et fournir leur nom et adresse ainsi que le but de leur visite", explique une habitante, croisée au pied d'un immeuble d'habitation. Des méthodes qui n'ont pas l'air de choquer outre mesure la population. "Il y a de nouveau une épidémie et je suis inquiète. Mais je suis aussi certaine que l’épidémie sera bientôt contenue. Restons forts et nous vaincrons", s'exclame, le poing levé, une riveraine d'un certain âge, vêtue d’une combinaison intégrale et d'un masque.