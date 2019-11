Chine : l'atelier du Père Noël bientôt délocalisé ?

En Chine, notre équipe vous propose une visite au royaume des jouets dans la province de Guangdong. Pour rester dans la course, ils doivent innover en permanence et renforcer la qualité pour garder les clients. Mais menacée par ses voisins asiatiques et victimes de la copie industrielle ainsi que de la guerre des salaires, son hégémonie est peut-être remise en question.



