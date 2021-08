Chine, l'empire du rangement

Une chambre d'enfants en pagaille, des placards sans dessus dessous... Ranger ce capharnaüm, c'est le futur métier de ces élèves. "Là, ce sont les affaires d'hiver, là-bas, les affaires d'été, allez, rangez tout", ordonne la formatrice. Dans cette école de Pékin, 120 amateurs s'entraînent à devenir rangeurs professionnels. Savoir plier des caleçons ou trier une centaine de paires de chaussures, cette expertise est de plus en plus demandée en Chine. Une formation de neuf jours facturée 3 600 euros, mais à la clé un emploi garanti et un salaire plutôt confortable. "Il suffit qu'un rangeur professionnel ait deux ou trois commandes par mois pour gagner plus facilement plus de 1 600 euros", rassure Gurong Xu, formatrice à l'école Liucundao.