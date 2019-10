VIDÉO - Chine : le pouvoir communiste organise le plus grand défilé militaire de son histoire pour ses 70 ans

COMMUNISME - La Chine s'est livrée mardi à une démonstration de force avec un défilé militaire record à l'occasion du 70e anniversaire du régime. La fête pourrait être gâchée par de nouvelles manifestations à Hong Kong.

Quinze mille soldats, des centaines de chars et plusieurs missiles : la Chine a montré ses muscles mardi, à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste. Une démonstration de force inédite sous les yeux des plus hauts dirigeants du pays, mais aussi des manifestants pro-démocratie. Ces derniers, qui battent le pavé depuis plusieurs semaines à Hong Kong, ont promis de gâcher la fête.

L'événement vise à faire vibrer la fibre patriotique en célébrant l'émergence de la République populaire au cours des dernières décennies et son statut de deuxième puissance économique mondiale. Mais à 2.000 km au sud de Pékin, les manifestants hongkongais, qui défient le régime communiste depuis près de quatre mois, ont appelé à une "journée de colère" ce mardi, également férié dans l'ancienne colonie britannique rendue à la Chine en 1997.

"Nous nous attendons à ce que la situation demain soit très, très dangereuse", a averti lundi John Tse, haut responsable de la police locale dans le territoire autonome. "Les émeutiers radicaux sont en train d'élever leur niveau de violence. La profondeur et l'ampleur de leurs violences et de leurs projets montrent qu'ils se livrent de plus en plus à des actes de terrorisme", a-t-il accusé.

Dès mardi matin, les autorités de Hong Kong ont intensifié les contrôles d'identité et les fouilles dans les rues et les transports en commun alors que plus d'une douzaine de stations de métro ont été fermées. Les manifestants entendent profiter des célébrations pour crier encore plus fort leur ressentiment à l'encontre du régime chinois, dénoncer le recul des libertés et la violation, selon eux, du principe "Un pays, deux systèmes" qui avait présidé à la rétrocession de 1997. S'exprimant lundi soir, Xi Jinping s'est engagé à poursuivre l'application de ce principe, tout en défendant l'unité nationale.