VIDÉO – Chine : le spectacle splendide des cascades gelées de Hukou

La nature nous réserve parfois de belles surprises. Depuis le 3 février, le bruit du courant a cessé aux abords des cascades de Hukou, localisées sur le cours moyen du fleuve Yangtsé. Et pour cause, celles-ci se sont recouvertes d’une glace épaisse, conséquence de l'hiver ardu qui a frappé cette région chinoise, située à la limite du comté de Yichuan et du comté de Jixian. Les températures ont en effet chuté en flèche, atteignant les -17 degrés. "Les cascades étaient partiellement gelées au cours des hivers précédents, mais sont complètement recouvertes de glace cette année en raison du froid extrême", souligne le photographe Lyu Guiming, cité par le site d’information xinhuanet.com.





Ainsi malgré la fonte, la glace – profonde de huit mètres - s’étend encore sur 4,5 kilomètres. Fermé par mesure de sécurité, le site devrait rouvrir aux touristes pendant le Nouvel An lunaire chinois, qui tombe vendredi prochain.





Pour admirer ce joli spectacle, rendez-vous dans la vidéo placée en tête d’article.