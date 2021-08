VIDÉO - Chine : les images de l'incroyable épopée des éléphants fugueurs

Cette traversée inédite met en émoi les Chinois, tout autant qu’elle déconcerte scientifiques et habitants. Un troupeau de neuf adultes, trois adolescents et trois petits éléphants ne s’arrête plus : il y a près d’un an et demi, ils ont quitté leur réserve de Xishuangbanna, région frontalière du Laos et de la Birmanie où ils vivaient exclusivement jusque-là, pour mettre le cap sur la province du Yunnan, plus au nord.

Leur périple s'élève désormais à plus de 500 km, pour une espèce capable d’enchaîner une trentaine de kilomètres d'un coup, souvent de nuit, à travers les forêts denses. Imprévisibles, suivant une trajectoire mystérieuse, les pachydermes sont traqués sans relâche. Caméras thermiques et infrarouges, drones, équipe de 400 personnes dépêchées au sol, jour après jour sur le pont : de gros moyens sont déployés pour les surveiller et essayer de connaître leur direction.