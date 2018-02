Une camionnette en feu renverse des piétons en plein Shanghai : une cigarette à l'origine de l'accident ?

Selon les premiers éléments de l'enquête, déclenchée pour déterminer les causes de l'accident, le conducteur de la camionnette, âgé de 40 ans, fumait au volant tout en transportant "sans autorisation" des "substances dangereuses". Ces dernières auraient pris feu, l'amenant à perdre le contrôle du véhicule, a précisé la police du quartier de Huangpu. Vers midi, heure locale, les enquêteurs ont affirmé qu'il s'agissait d'un accident et non d'un acte terroriste.