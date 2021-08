Chute de Kaboul : la douleur des proches des soldats français tués en Afghanistan

Parmi ces militaires, se trouvait Rodolphe Penon. Le père de famille était infirmier dans la Légion étrangère. Sa mère n'a rien oublié de ce 18 août 2008 et de l'embuscade talibane d’Uzbeen, qui fut fatale à neuf autres frères d'armes. "Le dernier coup de fil qu'il a eu, c'est moi qui l'ai eu. Je l'ai dans la tête. Je lui ai dit : "Mais tu as une drôle de voix Rodolphe". Il m'a dit :" Non ça va maman, à demain". Et le lendemain, eh bien...", raconte Marie-Christine Penon.