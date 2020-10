VIDÉO - Claudia Conway, l'ado devenue icône anti-Trump qui balance sa mère sur TikTok

Claudia Conway n'est pas une adolescente comme les autres. Elle est la fille de Kellyanne, ex-conseillere de Donald Trump et de George, l'un des plus virulents détracteurs du président chez les conservateurs. En août dernier, le couple a décidé de s'éloigner de l'arène politique pour s'occuper de "ce qui compte le plus" : leurs quatre enfants.

Des quatre enfants à s'occuper, c'est surtout leur fille, Claudia, qui est à remarquer. La jeune adolescente de quinze ans, farouche opposante à Donald Trump, est une véritable star sur le réseau social TikTok. Du haut de son million d'abonnés, elle a multiplié les vidéos pour critiquer le président américain et sa mère qui travaillait encore pour lui, il y a à peine six semaines. Et avait même demandé à être émancipée de ses parents.