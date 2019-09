Climat : à l'ONU, Emmanuel Macron dénonce "le tandem de la dénonciation et de l'inaction"

POLITIQUE - Après Greta Thunberg et avant Hassan Rohani, Emmanuel Macron a pris la parole à la tribune de l'ONU, ce mardi.

Le président français Emmanuel Macron, qui a rencontré longuement lundi soir le président iranien Hassan Rohani, a déclaré mardi qu'il "espérait arriver à avancer dans les prochaines heures" sur les négociations avec l'Iran. A la tribune de l'ONU, il a appelé Iran et Etats-Unis à engager des négociations afin d'éviter un "risque d'embrasement" dans la région. La situation dans le Golfe persique s'est encore tendue après les frappes contre l'Arabie saoudite le 14 septembre, dont les Etats-Unis, puis la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont accusé l'Iran d'être responsable, ce que Téhéran dément.

"Alors que faire ? Plus que jamais le temps est à la reprise des négociations entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Iran, les signataires du JCPOA (accord sur le nucléaire iranien) et les puissances de la région concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci", a-t-il déclaré à la tribune des Nations Unies. "Les objectifs de ces négociations doivent être d'abord la pleine certitude que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, ensuite une sortie de crise au Yémen, troisièmement un plan de sécurité régionale intégrant les autres crises de la région et la sécurité des flux maritimes, enfin une levée des sanctions économiques", a-t-il proposé. "Je n'ai aucune naïveté et je ne crois pas au miracle, mais au courage de bâtir la paix et je sais que les Etats-Unis, l'Iran, que tous les signataires de cet accord ont ce courage", a-t-il assuré.