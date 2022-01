VIDÉO - Neige abondante, froid extrême, tornades… Une tempête hivernale majeure frappe les États-Unis

Ils sont 80 millions à être rentrés se mettre au chaud. Une tempête hivernale "majeure" frappe l'Est des États-Unis avec son lot de neige et de glace, provoquant des coupures de courant, ainsi que des perturbations dans les transports routiers et aériens. Le National Weather Service (NWS) a averti que jusqu'à 30 centimètres de neige sont attendus, entre dimanche 16 et lundi 17 janvier, et pourraient recouvrir une zone qui va du Tennessee et de la Géorgie, dans le Sud-Est, au Vermont et à l'État de New York, dans le Nord-Est, accompagnés de pluies verglaçantes et de vents forts, pouvant atteindre la force d'un ouragan.

"L'air arctique déjà en place dans le centre et l'Est des États-Unis va se combiner avec ce système dynamique pour créer une épaisse couche de plus de 30 centimètres de neige", a indiqué le NWS, qui prévoit le long de la chaîne de montagnes des Appalaches des chutes de neige de 2,5 cm par heure lundi et des conditions glaciales mardi. Plusieurs États ont rapporté des perturbations sur les axes de circulation dans la soirée. Par ailleurs, quelque 3000 vols intérieurs ou internationaux étaient annulés dimanche, en milieu d'après-midi, selon le site FlightAware, et environ 4200 étaient retardés.