Commémorations du 11-Septembre : Donald Trump absent

Quelques heures plus tôt, il rendait visite à des policiers new-yorkais. C'était son court hommage aux héros du 11 septembre. "Vous êtes braves et on veut vous remercier", dit l'ancien président américain. Rapidement, l'hommage se transforme en diatribe contre son successeur Joe Biden et sa gestion de la crise en Afghanistan : "on n'aurait jamais dû aller dans ce bourbier. Des milliards dépensés et des millions de vie perdues des deux côtés. À la sortie, on aurait dû avoir les honneurs, la dignité et la victoire". Bains de foule, critiques et émissions de divertissement à la télé... c'est la commémoration façon Donald Trump. À la fin du match de boxe, il a estimé que le gagnant ne méritait pas sa médaille. "C'est comme les élections, ça peut être truqué", a-t-il ironisé.