Commémorations du 11-septembre : Joe Biden sur les différents sites des attentats

Joe Biden a perdu beaucoup de crédits ces dernières semaines. C'est un exercice périlleux pour le président américain d'abord à cause du contexte. Il y a ce retrait calamiteux des troupes d'Afghanistan, cette guerre lancée justement il y a 20 ans en représailles du 11 septembre. Et il y a également cet attentat de Kaboul qui a tué des soldats américains et qui fait craindre une résurgence de la menace terroriste. Tout cela confère déjà un parfum bien particulier à ces cérémonies.

Puis, cette semaine, nous avons appris que 1 800 proches de victimes et survivants s'opposaient à la venue de Joe Biden ici, à New York. Pour cause, il n'a pas déclassifié des documents secret-défense autour des attaques des tours jumelles. Des dossiers dont les familles sont persuadées qu'ils prouvent les liens entre l'Arabie saoudite et les terroristes.