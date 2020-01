VIDÉO - Comment la Floride lutte contre les pythons qui l’envahissent

Portières de la voiture ouvertes, casquette vissée sur la tête et regard déterminé, Bryan traque sans relâche les pythons pour l'Etat de Floride. Ce chasseur des temps modernes est payé 8 euros de l'heure plus les primes de capture. Et une fois attrapés, "je les congèle et je les revends. Celui-ci deviendra peut-être un portefeuille", dit-il, un python de 3 mètres et 50 kilos dans les mains.

Car ici, les pythons pullulent. Leur nombre dans les zones marécageuses serait entre 100 000 et 300 000 selon les spécialistes. Importés d'Asie du Sud-Est dans les années 80, ils étaient au départ des animaux de compagnie. Ils ont ensuite été relâchés par leurs propriétaires ou se sont évadés lors de l'ouragan Andrew dans les années 90.