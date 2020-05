Comment le Luxembourg a-t-il réussi à imposer le port obligatoire du masque à ses habitants ?

Le Luxembourg vit lui aussi à l'heure du déconfinement. Mais dans ce grand-duché, on ne manque pas de masques contrairement à la France. Le gouvernement distribue gratuitement ces protections à tous les habitants. Cela est possible, car le pays possède d'immenses stocks de masques. De plus, le Luxembourg est le champion des ponts aériens avec la Chine. Une trentaine d'avions-cargos effectuent des liaisons quasi quotidiennes entre les deux pays.



