Comment les Américains vivent-ils l’épidémie de coronavirus ?

Alors que le Covid-19 a fait plus de 90 000 morts aux États-Unis, le quotidien de la population est presque comme d'habitude. C'est le cas dans le Maryland. Les habitants, qui sont en principe confinés jusqu'au 8 juin, se déplacement sans attestation et se promènent parfois dans les rues sans masque de protection. Des travaux d'aménagement et de construction sont également en cours un peu partout.



