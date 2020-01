Comment les soldats français au Niger ont-ils fêté le Nouvel An ?

Les militaires français en mission au Sahel et au Sahara ont fêté le Nouvel An sur la base aérienne de Niamey, au Niger. Pour l'occasion, certains ont reçu des colis de la part des proches, se trouvant à des milliers de kilomètres. D'autres soldats n'ont pas fêté le réveillon, car ils ont dû veiller toute la nuit pour la sécurité des autres. Au début des festivités, la plupart d'entre eux sont partis suite à une alerte, mais ils ont pu retourner à la base avant les douze coups de minuit.



