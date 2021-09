Comment les talibans administrent Kaboul

On repeint beaucoup les murs en ce moment à Kaboul. Il s’agit d’effacer les traces du passé et d’y inscrire à la place les nouveaux messages de l’émirat islamique , comme nous l’expliquent ces quatre mollahs chargés du travail de propagande. “C’est un slogan qui dit : l’ancien régime est tombé, à nous l’indépendance. Voilà ce qui est écrit”. “En fait, on veut que les gens nous rejoignent et nous soutiennent “.