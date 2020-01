Comment lutter contre la solitude ?

Des études ont conclu que pour être heureux dans la vie, il faut avoir au moins trois amis. On en est loin puisqu'un quart des Américains considèrent qu'ils n'ont personne à qui parler dans leur entourage. Pour lutter contre la solitude, des sites proposent de louer un ami pour la journée ou pour la nuit, et le concept ne choque absolument personne. La plupart du temps, il s'agit d'accompagner quelqu'un au restaurant ou à un match, mais parfois, les demandes sont plus originales.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.