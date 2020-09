Comment s'appliquent les restrictions sanitaires chez nos voisins ?

Ce dimanche soir, Madrid confine huit nouveaux quartiers, portant à un million le nombre d'habitants dont les déplacements sont limités. Une mesure draconienne pour enrailler la forte reprise de l'épidémie. Certes, le pays est le plus touché d'Europe. Cependant, depuis début septembre, la France se rapproche rapidement de ce voisin européen au niveau du nombre de nouveaux cas par million d'habitants. Et les deux pays sont loin devant la Suède qui a décidé d'isoler certains profils et de laisser plus tranquille le reste de la population. Que peut-on conclure de ces différentes approches ?



