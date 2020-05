Comment s'est passé le retour à l'école au Danemark ?

En France, la réouverture des écoles et des crèches suscite la peur et l'angoisse chez de nombreux parents et enseignants. Au Danemark, les établissements scolaires accueillent des enfants depuis trois semaines. Nous y avions filmé une école primaire de Copenhague le jour de sa réouverture. Trois semaines plus tard, nous y sommes retournés pour un bilan. Aucun cas de coronavirus n'y a été détecté. Et selon le directeur, la nouvelle organisation a profité aux élèves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.