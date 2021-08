Comment s'organisent les secours après le séisme à Haïti ?

La ville des Cayes est en partie détruite. C'est ici, à 160 km de la capitale Port-au-Prince, que le séisme a fait le plus de dégâts. Les sauveteurs continuent de trouver des corps sous les décombres, comme à l'église du Sacré-Cœur où des cadavres sont retirés des gravats. Depuis samedi, 1300 personnes ont perdu la vie et au moins 5700 sont blessées. À l'hôpital des Cayes, les médecins sont débordés par l'afflux de victimes. "Hier, c'était dur et on n'avait pas assez de personnel. Mais on a bien géré la situation", confie le docteur Titus Antoine Junior.