Comment se passe le déconfinement en Italie ?

En Italie, les autorités régionales auraient une marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'en France pour mettre en œuvre le déconfinement. L'ouverture des restaurants varie, par exemple, d'une région à l'autre. Là-bas, plus personne n'y croit plus à une éventuelle aide financière de l'Europe. D'après un sondage, un Italien sur deux se dit prêt à quitter l'Union européenne à la fin de cette crise du coronavirus.



