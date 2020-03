Comment vit-on l'épidémie de coronavirus à Rome ?

C'est du jamais vu à Rome ! La place Navone, noire de monde à l'heure du déjeuner, est devenue déserte à cause du coronavirus. Même si la capitale italienne ne figure pas parmi les villes les plus touchées par l'épidémie, les Romains respectent réellement les règles de confinement. D'ailleurs, personne n'a été étonné par le déblocage de 25 milliards d'euros qu'a annoncé Giuseppe Conte pour lutter contre le coronavirus.



