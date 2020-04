Commerces : des règles différentes selon les régions en Italie

Si l'État italien autorise plusieurs réouvertures, ce sont les régions qui ont le dernier mot. À Correggio par exemple, les librairies, les parfumeries et certains magasins ont repris leurs activités. À Turin, les boutiques sont fermées, les entreprises à l'arrêt. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



