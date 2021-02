Confinement local : quelle efficacité pour contenir l'épidémie ?

À la gare de Termini à Rome, il est impossible, sans autorisation, de prendre un train et quitter la région du Latium. Pour pouvoir voyager, il faut remplir une fiche, un document d'identité. Les seuls motifs dérogatoires tolérés à ce confinement local sont les raisons professionnelles, les urgences familiales ou de santé. Cet hôpital de la capitale italienne n'est plus saturé. Pour Alessio d'Amato, épidémiologiste, responsable sanitaire - Région du Latium (Italie centrale), ces mesures de restrictions locales portent leurs fruits. "On a des chiffres stables. On a même constaté une légère baisse. L'indice de contagion diminue. Mais on reste préoccupé par les variants du virus", rassure-t-il.