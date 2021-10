Conflit sur la pêche : "La balle est dans le camp des Britanniques", prévient Emmanuel Macron

Un face-à-face qui ne semble pas avoir rapproché les positions. Ce dimanche 31 octobre, en marge du G20 à Rome, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont rencontrés une demi-heure pour discuter des dossiers sensibles entre les deux pays, tels que la pêche dans les eaux britanniques depuis le Brexit. Et alors que le Premier ministre britannique a demandé à Paris de retirer ses "menaces", le chef de l’État français a rappelé quelques heures plus tard en conférence de presse leur volonté commune de "coopérer" et d’"avoir des relations".