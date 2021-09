Contrat de sous-marins annulé entre l’Australie et la France : comment en est-on arrivé là ?

Désastre économique et diplomatique. Dans l’échec du contrat du siècle, tout le monde se renvoie la balle. Côté Australiens, on reproche une flambée du budget de 31 à 55 milliards d’euros et des retards. En janvier 2020, un rapport évoquait neuf mois de délai supplémentaire sur la phase de design. Des accusations que le constructeur réfute en bloc. “Naval Group a honoré tous ses engagements”. Pour eux, le montant du contrat n’a jamais changé et les quelques retards reconnus allaient être ou étaient déjà rattrapés.