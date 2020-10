Contre quoi la libération de Sophie Pétronin a-t-elle été obtenue ?

Les intermédiaires maliens officiels, ceux qui ont été mandaté par le nouveau pouvoir sont retournés voir les preneurs d'otages et ont trouvé un deal avec eux. Ils ont négocié la libération de Sophie Pétronin, mais aussi du leader de l'opposition malienne contre la libération de 200 djihadistes. Du jamais vu. Plus de détails avec notre envoyée spéciale à Bamako, Liseron Boudoul.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.