COP 26 : un accord final décevant

Une ambiance aux antipodes de celle de la COP21 à Paris il y a six ans. Pour cause, les Indiens et les Chinois ont négocié samedi en coulisse pour affaiblir l'accord qui dénonce pour la première fois l'exploitation du charbon, grand responsable du réchauffement climatique. Résultat des courses, l'accord ne mentionne plus "la sortie de l'énergie au charbon sans système de capture de CO2", mais "la diminution du charbon". C'est la même chose pour "la sortie des subventions aux énergies fossiles", qui devient "la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles".