COP26 : l'accord qui ne satisfait personne

C’est un coup de marteau timide et loin d’être suivi d’une salve d'applaudissements comme il y a six ans lors de la COP21 en France. Il est 20 heures 44 ce samedi à Glasgow, quand un accord est enfin trouvé, avec un jour de retard et une ambition limitée. Parce qu’au dernier moment, dimanche après-midi, la Chine et l’Inde, parmi les pays les plus pollueurs, critiquent la renonciation au charbon, présente dans le texte. Pourtant au même moment dans la capitale indienne, une chape de pollution recouvre New Delhi et impose la fermeture des écoles pendant une semaine.