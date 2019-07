VIDÉO - Corée du Sud : 2 morts et 16 blessés après l'effondrement d'un balcon dans un bar

Une mezzanine dans un bar de nuit de Gwangju, en Corée du Sud, s'est effondrée dans la nuit de vendredi à samedi. Deux personnes ont été tuées et seize ont été blessés dans cet accident survenu aux alentours de 2h30 du matin. Selon des médias locaux, les deux personnes décédées étaient âgées de 27 ans et 38 ans et sont mortes après avoir été transportées à l'hôpital dans un état grave.