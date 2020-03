Coronavirus : 130 000 Français bloqués à l’étranger

Le rapatriement de nos compatriotes qui sont partis à l'étranger pour des vacances ou des déplacements professionnels est l'une des préoccupations du gouvernement. Jean-Yves Le Drian avait cité, ce vendredi matin, 130 000 ressortissants, bloqués un peu partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, certains disent se retrouver à la rue et appellent à l'aide. Des vols commerciaux affrétés par Air France et à la charge des passagers sont donc organisés. Une cellule de crise a aussi été mise en place.



