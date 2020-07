VIDÉO - Reconfinement aux Philippines : la traque policière des symptômes suspects

Navotas est une des 16 villes qui composent la mégalopole de Manille. Ses 250.000 habitants sont fermement invités à rester chez eux pour les quinze jours à venir. La police quadrille les rues et traque les contrevenants. Se rendre au travail est le seul motif accepté pour se déplacer, et il faut pouvoir le prouver pour passer les nombreux barrages.

Pour Harry Roque, le porte-parole du très autoritaire président Duterte, cette quarantaine forcée est légale, et elle serait même une chance pour les personnes infectées : "Ce sont des vacances qui sont payées dans un centre climatisé. Ce n'est pas comme s'ils allaient... au goulag et dans les prisons ".

Reste que les nouveaux cas positifs se multiplient à Manille, six semaines après la levée du confinement, qui avait pourtant été un des plus longs au monde. La capitale avait en effet été bouclée de mi-mars à début juin, ce qui avait bloqué l'économie du pays. Le retour des travailleurs philippins de l'étranger, et la reprise de l'activité, ont précipité une flambée des nouveaux cas.

La ville de Navotas, une des plus pauvres de Manille, a vu le nombre de cas positifs exploser ces dernières semaines. Son maire, Toby Tiangco, se dit contraint d'agir contre la volonté de ses habitants : "Je ne sais pas si c'est une solution, mais je suis certain que si je fais cela, le nombre de cas n'augmentera pas."

Les Philippines ont enregistré au total 57.500 cas positifs au Covid-19, et plus de 1600 décès, ce qui en fait le second pays le plus touché de l'Asie du Sud-Est, derrière l'Indonésie.