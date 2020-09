Brésil : cette île paradisiaque réserve son accès aux touristes ayant déjà attrapé le Covid-19

C'est un confetti posé dans l'océan atlantique, à 400 km au large des côtes brésiliennes. 3.000 habitants se partagent les lieux, et seule une route, que l'on parcourt en 15 minutes, traverse l'île de Fernando de Noronha. Aucune chaîne hôtelière ne s'y est implantée, et très peu de constructions sont sorties de terre. Le fruit de règles draconiennes. Par exemple, ici, personne n'est propriétaire. Tout appartient à l'État, qui attribue gratuitement et à vie les maisons. Et pour y prétendre, il faut un sésame : une carte officielle de résident permanent que seuls les plus endurants finissent par obtenir.

Autre exigence, il y a un quota de voitures autorisées sur l'île, 900 et pas une de plus. Et comme ce paradis compte bien le rester, seuls 450 touristes par jour sont autorisés à y débarquer, dont 96% sont des Brésiliens. Des visiteurs qui pendant tout leur séjour sont scrutés par une dizaine de gardes environnementaux. Mais en pleine crise sanitaire, il fallait bien édicter de nouvelles restrictions. Par mesure de sécurité, les autorités ont donc décidé de réserver son accès aux touristes ayant déjà attrapé le coronavirus !