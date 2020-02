Coronavirus : le nord de l'Italie se barricade

Les autorités parlent de 39 cas en Lombardie et douze en Vénétie. Les spécialistes essaient maintenant de comprendre comment l'épidémie s'est déclarée à Codogno. Cette petite ville de 15 000 habitants est désormais placée en semi-confinement. Il a été demandé aux habitants de rester chez eux au moins quinze jours. Pour les autorités sanitaires, il est de plus en plus évident que les cas de contaminations sont liés à un homme de 38 ans.



