Coronavirus : le nord de l'Italie se barricade

A Codogno, comme dans onze autres communes de cette région du nord de l'Italie, la psychose gagne la population. Tous les lieux publics de cette petite ville de 15.000 habitants, ont été fermés. Les carnavals et les matchs de foot amateur ont également été annulés. Dimanche, il ne devrait pas y avoir de messe. Après l'annonce d'un deuxième décès samedi, l'Italie est le premier pays européen à enregistrer des cas mortels de coronavirus parmi ses ressortissants. Et Codogno est considérée comme le premier foyer autochtone italien du coronavirus. Encore plus depuis l'annonce, ce samedi, de la mort d'une habitante d'un village voisin.

Les autorités de cette ville, située au sud-est de Milan et tentent de rassurer des habitants inquiets. Les bars et restaurants, les écoles, les églises ainsi qu'une quarantaine de stades et salles de sports ont été bouclés. La mesure de semi-confinement touche aussi les bibliothèques, les mairies, de nombreux magasins. Même les défilés de carnaval ont été annulés.

Au total plus de 50.000 habitants ont été priés de rester chez eux autant que possible, et d'éviter les lieux clos. "Tout le monde est alarmiste et cela m'inquiète", explique Laura Gianelli, une esthéticienne de Codogno qui compte fermer son institut en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Ce confinement partiel devrait durer une semaine.