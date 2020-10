VIDÉO - À peine arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump retire son masque après ses trois jours à l'hôpital

Il avait annoncé la fin de son hospitalisation un peu plus tôt dans la journée, sur Twitter. Donald Trump a quitté lundi 5 octobre en fin d'après-midi (00h30 heure française) l'hôpital militaire Walter Reed, où il avait été admis trois jours plus tôt dans la foulée de son test positif au Covid-19. Masque sur le visage, tandis que des sympathisants l'acclamaient à l'extérieur des grilles, le président américain a franchi les portes dorées du centre de soins, et a descendu quelques marches avant de monter dans un véhicule noir puis dans l'hélicoptère Marine One, direction Washington.

Dimanche, les médecins de Trump avaient déclaré que le chef d’Etat allait mieux. "Tous nos examens et surtout son état de santé clinique permettent un retour en toute sécurité chez lui, où il bénéficiera de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", ont-ils confirmé lundi. L’hospitalisation du milliardaire républicain avait d’abord était présentée comme préventive, puis le médecin présidentiel Sean Conley a fini par admettre que l'état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps.