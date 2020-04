Quand pourra-t-on de nouveau voyager à l'étranger ?

Points de passages fermés entre l’Espagne et la France, contrôles douaniers à la frontière allemande… Les mesures de confinement, instauré jusqu’au 11 mai au moins, pour lutter contre le coronavirus bousculent les déplacements, à l’étranger notamment. Et beaucoup de Français s’interrogent sur une possibilité de voyager en dehors du pays cet été.

Confinement oblige, les travailleurs transfrontaliers doivent montrer patte blanche à la frontière allemande : impossible de passer sans attestation de déplacement dérogatoire. De plus, avec certaines routes fermées et l’attente aux points de contrôles douaniers, les temps de trajets peuvent être plus longs. Même scénario à la frontière espagnole, où huit routes secondaires ont été fermées après les abus constatés lors du weekend de Pâques.

Les pays de l'Est eux ont opté pour une solution plus radicale, en fermant complètement leurs frontières : celles de la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et la Hongrie sont verrouillées. À l'inverse, l'Italie et le Royaume-Uni ne font aucun contrôle. Seule certitude : tous les pays de l’UE gardent leurs frontières fermées à l'extérieur de l’espace Schengen pour l’instant, sauf aux ressortissants souhaitant rentrer chez eux.