La Catalogne reconfine 200.000 habitants après un regain "très important de contagions"

La Catalogne se reconfine à double-tour. La région du nord de l'Espagne a ordonné ce samedi le confinement de quelque 200.000 habitants autour de Lerida, en raison d'un regain de cas alors que l'Espagne entame les vacances d'été. Les autorités locales avaient informé vendredi de 4030 cas de coronavirus dans la province de Lerida, soit 60 de plus que jeudi. Une grande tente a été installée aux portes de l'hôpital de Lerida pour accueillir toutes les personnes présentant des symptômes.

"Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (à 150 km à l'ouest de Barcelone), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de cas de contagions de Covid-19", a déclaré le président indépendantiste Quim Torra. Ce confinement a débuté à midi. Les entrées et sorties sont désormais restreintes dans cette zone agricole, en pleine récolte des fruits, et alors que nombre de familles débutaient leurs vacances d'été. La ministre régionale de la Santé Alba Verges a précisé que les regroupements de plus de dix personnes étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues.