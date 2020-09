Fêtes à la maison : la France pourrait-elle limiter le nombre d'invités comme au Royaume-Uni ou en Espagne ?

Le gouvernement britannique n'est pas le premier à prendre ce type de décision. Lundi dernier, l'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par la pandémie, qui a dépassé la barre des 500.000 cas diagnostiqués, passait également à la vitesse supérieure en matière de restrictions. Madrid a ainsi annoncé la limitation des rassemblements familiaux à dix personnes. Tandis qu'en Allemagne, il ne sera plus possible de se réunir à plus de 50 personnes jusqu'à la fin de l'année, a fait savoir la chancelière Angela Merkel.

Nos voisins européens, eux, n'en sont plus aux mises en garde. Ainsi, dès lundi prochain, dans toute l'Angleterre, l'interdiction des rassemblements s'invite à l'intérieur des habitations. Seules six personnes maximum sont autorisées à se réunir, contre 30 jusqu'à présent, que ce soit à l'extérieur ou au sein du domicile. "Le but est d'éviter un deuxième confinement national", a insisté Boris Johnson lors d'une conférence de presse. "En réduisant fortement les contacts sociaux et en améliorant l'application (de ces mesures), nous pouvons maintenir les écoles et les entreprises ouvertes", a-t-il ajouté.

Mais peut-on envisager une telle mesure en France ? "Cela fait partie des éléments qui sont sur la table", a estimé ce jeudi matin sur Franceinfo le virologue Bruno Lina. Selon ce membre du conseil scientifique, "il n'y a pas de chiffre magique, mais il est clair que quand on a un groupe de 70 personnes, on a dix fois plus de chances de rencontrer quelqu'un qui est malade que si on a un groupe de sept".

A la fin du mois d'avril, Edouard Philippe, alors Premier ministre, était allé dans ce sens en annonçant devant les députés :"Les rassemblements organisés sur la voie publique ou des dans des lieux privés seront limités à dix personnes". Mais deux semaines plus tard, le Conseil constitutionnel lui avait répondu "non" dans une décision du 11 mai, estimant que "les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux lieux de réunion […] ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation", autrement dit aux domiciles des particuliers. Cela contreviendrait au droit, au respect de la vie privée.

"Le gouvernement n’a pas le le pouvoir tout seul de réglementer les rassemblements à l’intérieur des domiciles privés. Pour le faire, il faudra que la loi change, et aussi que la Constitution change. Et on voit bien que c'est une perspective assez peu probable", indique Nicolas Hervieu, juriste en droit public, droit européen et droits de l'Homme.