VIDÉO - Malades dans des couloirs ou des bureaux : les images choc de l'hôpital de Bergame, l'épicentre de l'épidémie

C'est la ville dont l'un des quotidiens locaux, L’Eco di Bergamo, a vu sa rubrique nécrologique passer de deux pages, le 9 février dernier, à onze, le 14 mars. Elle est désormais considérée comme l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Italie. Bergame, voisine de Milan, en Lombardie, compte 122.000 habitants et, pour l'heure, 3416 cas positifs (300 toutes les 24 heures), pour 261 morts (10 par jours), soit plus qu'il n'y a de noms inscrits sur les monuments aux morts de la commune.

Ironiquement, Bergame ne faisait pas partie des premiers foyers détectés fin février. Et la ville est celle où le confinement est le mieux respecté, affirment les autorités. "Nous pensons que le nombre de cas, dans la province, est très sous-évalué, indique au Monde son maire Giorgio Gori. On ne sait pas exactement, mais on pense qu’il y en a environ 80 % de plus." Ce qui expliquerait le taux de mortalité très alarmant (8 à 10 % rapporté au nombre de cas) observé ces derniers jours en Lombardie, bien plus élevé que dans les autres foyers de contamination observés, notamment en Asie.