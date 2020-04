Coronavirus : l'impossible confinement en Côte d'Ivoire

Malgré les affiches de préventions, la foule ne désemplit pas à Yopougon. Dans la plus vaste et la plus peuplée des communes d'Abidjan (Côte d'Ivoire), il n'y a ni auto-confinement, ni distance de sécurité et seulement quelques masques visibles dans les rues. Des caches-nez sont donc distribués pour protéger les vendeurs et vendeuses ne pouvant s'offrir la possibilité de se confiner, obligés de sortir tous les jours pour gagner de quoi vivre.

"Si on me dit de rester à la maison tout au long de la maladie qui va me donner de l'argent? Moi je veux gagner de l'argent pour nourrir mes enfants", confie Léopoldine Ire Lou Yire, commerçante à Yopougon.

Non loin des commerces de rue, une école a été réquisitionnée pour servir d'atelier solidaire, où des masques sont cousus à la chaîne. Un est produit toutes les dix minutes par chaque couturier bénévole. Des protections pour éviter que cette absence de confinement ne fasse exploser le nombre de cas de Covid-19. "C'est une commune où les gens n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des masques", explique la styliste ivoirienne Rebecca Zoro, marraine du projet Yo Crealab, "c'était nécessaire et urgent d'offrir des masques en tissu pour que les gens puissent en rentrant chez eux le désinfecter et le passer à l'eau chaude pour pouvoir le reporter"