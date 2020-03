Coronavirus : l'Espagne fait face à une crise sanitaire sans précédent

Malgré les efforts des autorités pour lutter contre la propagation du coronavirus, la situation en Espagne devient catastrophique. 3 500 militaires ont désormais ordre de visiter chaque maison de retraite du pays pour s'assurer de leur bon fonctionnement en apportant un soutien au corps médical. Une mesure prise après la découverte de plusieurs personnes âgées laissées pour compte aux sein de ces résidences. Certaines sont même mortes dans leur lit, abandonnées.

Chaque chambre, chaque pièce, chaque meuble est scrupuleusement nettoyé. Malgré leurs efforts, plus de 500 décès ont été recensés en Espagne ces dernières 24h. Un chiffre record qui entraîne la saturation des morgues. A Madrid, la patinoire d'un centre commercial sert désormais à entreposer les cadavres.

De leur côté les hôpitaux publics sont eux aussi dépassés. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des patients à même le sol aux urgences ou encore collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale, avant de pouvoir être pris en charge par les soignants. Un hôpital de campagne a vu le jour en lieu et place du parc des expositions de la ville. 5.500 lits et presque autant de bonbonnes d'oxygène. 220 patients y sont d'ores et déjà hospitalisés. "Ce sera le plus grand hôpital du pays et surtout le plus efficace", explique Ricardo Lopez Puerta, directeur du centre des expositions de Madrid.