VIDEO - Tom Moore : le vétéran qui bat des records pour aider les soignants britanniques

"J’ai été soigné de manière excellente par notre service de santé public", a expliqué le vétéran à la chaîne TRT World comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus . "J’ai eu une hanche cassée et un cancer de la peau et ils se sont tellement bien occupés de moi qu’il n’y avait aucune raison pour que je ne fasse pas un effort pour leur rendre ce qu’ils m’ont donné."

C’est la nouvelle coqueluche des Britanniques. Le Capitaine Tom Moore, 99 ans, a bouleversé ses compatriotes en organisant une marche caritative pas tout à fait comme les autres. Avec son déambulateur, il a promis de réaliser 100 tours de jardin, à l’approche de ses 100 ans, le 30 avril, afin de récolter des fonds pour le National Heal Service. Un défi remporté haut-la-main puisqu’il a récolté à ce jour plus de 32 millions d’euros et contribué à l’ouverture d’un nouvel hôpital pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Tom Moore n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Il a participé à une reprise de "You’ll never walk alone", la chanson fétiche des supporters de foot anglais, devenue un hymne en hommage aux soignants. Avec 82.000 exemplaires vendus en une semaine, le titre a délogé The Weeknd de la première place des charts. Et fait du vétéran le plus vieux n°1 de l’Histoire des classements anglais.